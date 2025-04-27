В Министерстве обороны озвучили план празднования 80-летия Победы в Астане.
Наиболее зрелищным моментом военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы, станет его воздушная часть.
К пролету над главной площадью страны готовятся 66 летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На тренировках под руководством опытных инструкторов военные летчики отрабатывают все нюансы полета, чтобы удивить зрителей слаженностью, красотой и мощью техники.
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