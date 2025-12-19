Состоялась сессия областного маслихата, на которой рассмотрели вопросы финансирования ключевых направлений развития региона. В числе приоритетов — ремонт автодорог и обновление инженерной инфраструктуры.

Дороги: возможны уточнения и дополнительные средства

Отдельным направлением остаётся дорожная отрасль. Аким области напомнил, что в 2025 году регион получил рекордное финансирование на ремонт автодорог — 103 млрд тенге, что на 40% больше, чем годом ранее. На 2026 год пока запланировано не менее 11 млрд тенге .

При этом власти не исключают, что сумма может быть увеличена. Вернуться к вопросу дополнительного финансирования планируют при уточнении бюджета — ориентировочно в конце января.

Инженерные сети: почти 5 млрд тенге на ремонты

Ещё одним важным пунктом повестки стала модернизация инженерной инфраструктуры. На ремонты электро- и теплосетей предусмотрено выделение почти 5 млрд тенге. Глава региона подчеркнул, что коммуникации требуют особого внимания, поскольку от их состояния напрямую зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения, особенно в зимний период.

