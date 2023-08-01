«Это была вынужденная мера»: полицейские о двойной разметке в Костанае

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах региона сократилось на 25 процентов, утверждают в полиции. Но вот количество ДТП в целом и раненных в них — напротив возросло. Самым проблемным в этом плане является областной центр.

На него приходится половина всех произошедших в Костанайской области ДТП. В день регистрируется около десяти аварий. Полицейские считают, что связано это со значительно возросшим количеством автомобилей.

«На сегодняшний день на дорогах области эксплуатируется почти 240 тысяч единиц автотранспорта. Не считая транзитных автомашин и автомашин с иностранным учетом. Для сравнения в 22 году число автопарка области составляло 226 тысяч единиц. Только за период легализации было поставлено на учет 11124 автомашины», -говорит заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

Пускать на самотек ситуацию не стали и начали принимать меры. В их числе дорожная разметка. Количество поворотов налево этой весной сократили в разы, нанеся двойные сплошные.

«Да это вызвало бурю негодования со стороны населения поскольку вывело их из зоны комфорта. Но это была вынужденная мера, поскольку стоял выбор между удобством и безопасностью. Такой выбор оправдан и подтверждается статистикой аварийности. Если с начала года ежемесячно регистрируется от 400 и более ДТП, то на сегодняшний день эта цифра стала вдвое меньше, 230-250», — говорит Милюк.

Продолжают бороться и с пьяными водителями. В день их задерживают по три-четыре человека, иногда цифра возрастает и до десяти. Всего с начала года задержано более семисот костанайцев управлявших своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Навести порядок в этом вопросе и дисциплинировать водителей помогает и пилотный проект по скрытому патрулированию.

«Такая мера позволит снизить скорость транспортного потока на трассах, поскольку подсознательно для водителей любая встречная машина имеет потенциальную угрозу штрафом или лишением прав. Этот метод позволил добиться эффекта постоянного присутствия полиции», — объяснил Алексей Милюк.

Неисправные светофоры также становятся причиной аварий. Таких фактов с начала года зарегистрировано уже 48. В день из строя выходит до восьми светофоров. Причину видят в изношенности оборудования. Его нужно не ремонтировать, а менять. Но решить разом проблему не удастся. На этот год выделен 241 миллион тенге, который позволит провести замену на светофорных панелей лишь на сорока пяти улицах.

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