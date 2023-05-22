Это дикость! Костанайцы выкапывают с улиц города недавно высаженные кустарники и цветы

Сегодня в акимате Костаная состоялось аппаратное совещание с участием акима областного центра Марата Жундубаева.

Глава города возмутился поступками, которые совершают костанайцы. А именно, стало известно о воровстве кизильника, который недавно высадили в Костанае.

«У нас жители оказывается выкапывают кизильник, цветы. Горшками забирают растения. Какую-то работу информационную надо проводить. Никогда так мы порядок не наведем. Кто-то критикует, а кто-то получается вредит. Там понятно взрослые люди делают, пенсионеры. Цветы же мы высаживаем для города. Они домой забирают. Дикость вообще! Они так и ели начнут выкапывать! Ель 54 000 тенге стоит. Полиция должна отрабатывать. Не стали бабушку наказывать. Но если повториться, будем наказывать. Это собственность государства. Давайте относиться бережно к тому, что мы делаем вместе», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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