В Костанае набирает обороты проблема, о которой жильцы говорят уже не первый год — частные подвалы в многоквартирных домах. Именно там проходят инженерно-коммуникационные сети, от которых зависит комфорт и безопасность всего дома. Однако в некоторых случаях доступ к ним ограничен, ведь помещения оказались… в частной собственности. Этот вопрос обсудили на совещании в городском акимате.

Жильцы таких домов регулярно жалуются на некачественное обслуживание, затопления, канализационные засоры и неприятные запахи.

«В последние годы отмечается тенденция роста жалоб на качество обслуживания инженерно-коммуникационных сетей, расположенных в подвальных помещениях жилых домов. Имеются случаи, когда в многоквартирных домах часть подвального помещения к примеру дом №4 ул. Уральской, дом №143 пр. Аль-Фараби, ул. Д. Герасимова, блок 1/1 находится в собственности частных лиц. Собственники подвальных помещений препятствует нормальному функционированию сетей и их обслуживанию. Соответственно не устраняются последствия аварий и канализационных заторов, что приводит к сырости, неприятным запахам, выплоду грызунов и насекомых. К примеру жители дома №143 на пр. Аль-Фараби ежегодно обращаются с жалобами на частное лицо и только в 2025 году обращались 6 раз», — говорит руководитель управления санэпидконтроля Костаная Арип Мендекинов.

Жители дома № 143 по проспекту Аль-Фараби шесть раз обращались с жалобами только за 2025 год. Однако вопрос до сих пор не решён.

«Подвалы частные — вообще это дикость! Это объекты общего доступа, общего пользования. А как они в частную собственность попали? Но обратно «открутить» надо. Не может быть подвал частным в многоэтажном доме. Там же все коммуникации проходят. Кстати, ко мне на прием приходили часто. Люди, говорят, вот например, когда коммуникации меняют или магазин против какой-то или просто ключом закрывает не дает в подвал зайти, у кого-то прорвало, а они ищут этого хозяина, допустим этого объекта, а где он? Он может в Турции отдыхает! Таких много вопросов бытовых. Надо разбираться и откручивать ситуацию обратно. Надо разбираться. С юристами надо думать, как это будет», — отметил Марат Жундубаев.

