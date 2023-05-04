Ещё не всё? Какую разметку нанесут и какие знаки будут устанавливать в Костанае, рассказали полицейские

Двойные сплошные линии на всех улицах города, и отдельные секции для поворотов в обе стороны. На некоторых дорогах Костаная уже появилась новая разметка, которая изменила ритм движения автомобилистов. В полиции города пояснили, для чего это сделано, и рассказали, появится ли у горожан возможность совершать повороты и выезды в любом удобном для себя направлении.

Новая разметка впервые появилась в Костанае на улице Тауелсиздик, в месте её пересечения с улицей Алтынсарина. Теперь здесь в ряд, что по направлению к вокзалу, что в направлении к Тоболу, могут выстроиться сразу 4 автомобиля. Один, может сразу поворачивать вправо, второй подготовиться к повороту налево, и две машины могут ехать прямо. За перекрестком для их движения и маневров, отведено две полосы.

Также рассматриваются другие участки дорог. Где ширина позволит, будут наноситься такие же полосы, то есть в одном направлении три и более полос с этого года. Дополнительно стрелками будут указаны направления транспортных средств на разметках. Также, в дальнейшем, будут устанавливаться дорожные знаки с указанием движения», — сообщил заместитель начальника отдела административной полиции УП Костаная Нурбек Шериев.

Предполагается, что подобным образом разметка разделит движение и в некоторых местах проспекта Абая. По словам полиции, перед изменениями, все участки, на которых они предпологаются, обследуют. Обстановка на них изучается сотрудниками полицейского департамента и другими специалистами. Также на многих улицах появилась давно анонсируемая двойная сплошная линия.

«Да, в этом году, в связи с увеличением числа транспортных средств на территории Костаная, в целях улучшения транспортного проезда, возникла необходимость сократить левые повороты, и нанести дорожную разметку 1.1, то есть, «двойная, сплошная», — говорит Шериев.

Это сделано для того, чтобы встречные транспортные потоки не создавали друг другу помехи, и автомобили не мешали проезду в прямом направлении. Двойная, сплошная линия, как говорят полицейские, наносится на магистральных, прямых участках дорог. Однако, судя по комментариям в соцсетях, такая разметка вызвала неприязнь у многих костанайских автомобилистов.

«Уже наделали, со двора не выехать. Только на право и на разворот. ДК «строитель».

«Теперь всем кому нужно повернуть налево, разворот осуществляют на перекрёстке. Отлично, маленькая легковая машина развернётся, а Газель?»

«Каждый участок мы будем изучать, обследовать. Конечно, будут учитываться все моменты, — посещаемые объекты, жилые дома, — все эти моменты будут учитываться, и после этого будут даны рекомендации», — пообещал Нурбек Шериев.

То есть, изменение двойной сплошной линии, на двойную, с возможностью поворота влево для заезда, возможно, как это уже сделано возле пары госучреждений, имеющих, как говорят полицейские, стратегическое значение. Но выезжать на дорогу, и на таких участках, можно только направо.

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