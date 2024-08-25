Это гипноз? 35 миллионов тенге за четыре дня отдали костанайцы мошенникам

Актуальный вопрос, который рассмотрели на аппаратном совещании, интернет-мошенничества. За четыре дня прошедшей недели недели костанайцы перевели злоумышленникам 35 миллионов тенге.

Чаще всего люди попадаются на сообщения через мессенджеры. Один из таких примеров привел глава города.

«Жительница Костаная обратилась, полиция дает информацию, 1953 года, работает медиком. Ей написали сообщение, с КНБ приплюсовали что-то. И человек, ну, я не знаю. Это гипноз или что? 15 миллионов перечислила, в тот же день, и поняла, что ее обманули. Таких случаев очень много», — подчеркнул Марат Жундубаев.