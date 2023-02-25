«Это миллионные убытки». Казахстанским фурам перекрыли путь в Евросоюз через польскую границу

С 21 февраля власти Польши запретили движение грузовиков на пограничном переходе Польша – Беларусь «Кукурики – Козловичи».

Этот запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Польше и странах-членах Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, странах-членах соглашения об Европейском экономическом пространстве и Швейцарии, передает informburo.kz. ​Но фуры из Казахстана теперь не могут пересекать польско-белорусскую границу через этот пункт, отмечает пресс-служба НПП «Атамекен».

По словам управляющего директора – директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина, переход «Кукурики – Козловичи» был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода «Бобровники – Берестовица». Мурат Амрин добавил, что по этой причине нарушилась логистика, а себестоимость перевозок выросла.

«Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, ещё более ста – следуют в направлении Европейского союза», – заметил Мурат Амрин.

Он отметил, что за ситуацией в Польше внимательно следят посольство Казахстана и МИИР. Со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.

«Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС – это маршрут через пограничные переходы Литва-Беларусь, Латвия-Беларусь и Латвия-Россия. Также имеется альтернативный маршрут через Каспийское море, однако он увеличивает расстояние до европейских стран в полтора раза и стоимость перевозки в два-три раза ввиду вынужденного использования нескольких видов транспорта и влияния климатических и географических условий», – отметили в НПП «Атамекен».

МИИР совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществом ведёт переговоры с Литвой о том, чтобы обеспечить казахстанским перевозчикам беспрепятственный проезд через территорию страны. Это позволит казахстанским грузовикам беспрепятственно выехать с территории ЕС в направлении республики Беларусь и Российской Федерации. Также сейчас формируют список фур, скопившихся на переезде, чтобы передать эту информацию литовской стороне.

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