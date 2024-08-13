«Это надо прекратить»: премьер-министр обратился к предпринимателям

«Это надо прекратить. Поручаю Министерству промышленности совместно с государственными органами и организациями разработать действенный механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков по использованию отечественного сырья и материалов», — сказал Олжас Бектенов.

Глава правительства отметил, что в Казахстане есть несколько каталогов отечественных товаров. Это позволяет импортировать продукцию под одним каталогом и реализовывать ее под другим уже как отечественную.

«Таких лазеек не должно быть. Министерством финансов для осуществления государственных закупок создан электронный каталог товаров с учетом международных стандартов. Он должен стать единым для всех», — добавил Бектенов.

Премьер поручил Министерству финансов совместно с Министерством торговли и другими заинтересованными госорганами проанализировать и ликвидировать лишние каталоги товаров, работ и услуг.