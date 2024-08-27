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Это наносит колоссальный урон. Президент РК высказался о коррупции в сфере спорта

Фотография для новости Это наносит колоссальный урон. Президент РК высказался о коррупции в сфере спорта

Фото пресс-службы Акорда

По словам Главы государства, за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет, сообщает Акорда. 

– Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций. Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима! – заявил Президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта. Правительству поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.

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