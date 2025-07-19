В казнете всё чаще появляются советы, как избежать проверки мобильных переводов налоговыми органами. Например, рекомендуют при переводе писать комментарии вроде «спасибо» или «возвращаю долг». Однако — это не будет являться прямым доказательством, поскольку даже информация, которая предоставляется налоговой банками второго уровня не включает в состав эти комментарии, поясняет руководитель управления камерального мониторинга Шынкусхан Есмуханов.

«Статьей 24 налогового кодекса предусмотрено, что все банки второго уровня предоставляют в органы госдоходов информацию о движении денежных средств по банковским счетам. Соответственно этот процесс будет максимально автоматизирован, без человеческого вмешательства, так скажем. Информация будет поступать в органы госдоходов и система автоматически будет выявлять лиц, которые уклоняются от регистрации в качестве ИП. Что касается попыток обойти этот контролирующий механизм различными комментариями и тд. Это в любом случае не поможет. Каждый такой факт мы будем рассматривать индивидуально. В случае, если будет назначена налоговая проверка в любом случае мы будем перепроверять платежи это по предпринимательской деятельности, либо это личные переводы. То есть комментарии они будут для нас недоступны, но в последующем в случае назначении проверки и проведения проверки, естественно налогоплательщик их будет показывать и будем рассматривать каждый факт по существу», — сказал руководитель управления камерального мониторинга Шынкусхан Есмуханов.

В Рудном раскрыта схема хищения дизельного топлива В Костанайской области полицейские раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива, организованную на одном из промышленных...

Пострадавший от нападения костанайский врач находится в Астане Во второй половине дня в Костанай прибыли специалисты Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения...

В Казахстане массово приостанавливают пенсионные выплаты В Казахстане сотни пенсионеров ежегодно остаются без пенсий — выплаты приостанавливаются из-за отсутствия движений по...