Полицейские Алматы призывают водителей использовать автокресла, чтобы защитить самых уязвимых участников дорожного движения, сообщает Polisia.kz.

Стражи порядка напоминают участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, в том числе о необходимости использования специальных детских удерживающих приспособлений с целью минимизации травматизма вследствие дорожно-транспортных происшествий.

«Всего с начала года на дорогах Алматы зарегистрировано 1 511 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых погибли четыре ребенка, травмировано более 1 600 детишек. Эти цифры должны вызывать обеспокоенность и тревогу. Очень важно понимать, что необходимость перевозки детей в автокреслах – это не прихоть, это требования, которые являются гарантией безопасности самых маленьких участников дорожного движения», – уточнил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции раздают автолюбителям тематические памятки и обращают внимание взрослых на проблему дорожно-транспортного травматизма среди детей. – Безопасность детей на дорогах зависит, прежде всего, от нас самих. Многие родители утверждают, что не покупают кресло для перевозки ребенка, так как дети очень быстро из них вырастают. Но на самом деле можно приобрести трансформирующиеся устройства для перевозки детей, так сказать, «на вырост». Заботьтесь о своих детях и думайте об их безопасности заранее, – резюмировал Ногайбаев.

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