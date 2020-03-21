Это не шутка и не спектакль с блокпостами — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз обратился к казахстанцам с просьбой соблюдать карантинный режим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

«Это не шутка и не спектакль с блокпостами. Без строгого соблюдения карантинного режима мы не сможем добиться каких-либо успехов в этом направлении. Нам нужно идти в сторону жесткого соблюдения условий карантина», — сказал он во время посещения центра, координирующего работу по борьбе с пандемией коронавируса в стране.

«По оценке специалистов, мы работаем гораздо более оперативно и решительно, нежели целый ряд европейских стран. Но нам нужен конечный результат, люди до сих пор слабо информированы», — добавил Токаев.

Напомним, в Казахстане к этому часу зарегистрировано 53 случая заболевания коронавирусом. Помимо Алматы и Нур-Султана, зараженные находятся в Караганде и

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