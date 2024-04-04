«Это не жизнь, я не твоя игрушка». В суде зачитали личные заметки Салтанат Нукеновой

Прокурор Айжан Аймаганова зачитала личные заметки погибшей Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют экс-министра Куандыка Бишимбаева, сообщает informburo.kz

В столичном суде перешли к осмотру телефона Салтанат Нукеновой. Зачитав некоторые фрагменты переписки погибшей, прокурор перешла к её личным заметкам.

«Заметка от 10 октября 2023 года: «Куандык, я уезжаю в Павлодар, насовсем. Эти дни я поняла, что больше чувств нет. Сохранять мне ничего не хочется, а значит, не можется. Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, только обвиняя во всём меня и настаивая на психотерапевте. Ты настолько слеп, что я больше не могу это выносить. Прости меня, забудь меня и отпусти. Я сделала жирную точку. Я буду с родителями, они за мной присмотрят», – озвучила Айжан Аймаганова.

Куандык Бишимбаев заявил, что в тот период Салтанат Нукенова ушла на несколько дней пожить в гостиницу, поэтому он «не стал её ждать» и пригласил гостей к себе домой. Его адвокат Ерлан

Газымжанов подчеркнул, что в заметке явно отражается ревность погибшей девушки.

«С чего вы делаете выводы, что Салтанат ревнует? Там нет ничего о ревности. Там речь идёт: «Ты мне изменил». Не надо вводить суд в заблуждение», – сказала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.

Заметка Салтанат Нукеновой от 11 октября 2023 года:

«Пока я ждала и верила, что всё у нас наладится, уже всем мы осветили свою историю. Действительно, могло бы наладиться, когда ты к июлю успокоился, был добр ко мне. Но ты не поверил, когда я просила вернуться, остаться. Ты послушал маму, так как мама уже переживала за тебя, ведьму эту (послушал. – Авт.) Гульнару, которая как тапочек переобулась в воздухе. Я и маме не говорила, что не люблю тебя, мне тебя жаль, но она уже хотела, чтобы мы расстались, так как ты устраивал им террор и дети уже всё видели. Ты всем поверил, но не мне, что я раскаиваюсь из-за уходов, это из-за старых паттернов, из-за того, что я была на стрессе бесконечном. И в Алматы на стрессе, когда хотела один раз выспаться по-человечески. И за то, что я ревновала, и из-за твоего шантажа, и того, что я начиталась. И из-за того, что я не в браке и никак не защищена. Из-за того, что перед всеми выгляжу плохой. И за все эти обиды я сама извинилась перед тобой. Но ты решил избавиться от меня, а не получилось. Теперь от тебя избавлюсь я. Погуляю, погуляю, поищу, может, замену. Если вдруг не найду, вернусь к тебе. Хорошо?»

Куандык Бишимбаев, комментируя заметку, отметил, что Салтанат Нукенова «начиталась» статей и книг на тему нарциссизма и начала «всё преувеличивать».

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