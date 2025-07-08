Сегодня на совещании в городском акимате был поднят вопрос по изменениям, которые внесены в маршрут №120 «Рудный-Костанай». По словам заместителя акима Костаная Алмата Исмагулова, с учётом нерентабельности и невозможности утверждения повышенного тарифа, на тарифной комиссии было принято решение о внесении изменений в схему движения маршрута №120 с целью его сохранения и снижения затрат.

В результате оптимизации, с 1 июля протяжённость маршрута сокращена почти на 10 километров, а интервал движения уменьшен с 50 до 30 минут. Конечными и отправными точками определены остановки автовокзал в городах Костанай и Рудный, что соответствует его пригородному статусу. Аким Костаная Марат Жундубаев высказался о действиях перевозчика ИП «Брунер». В своих автобусах он проводил опрос пассажиров об изменении маршрута №120.

«Мы сейчас говорим 120 маршрут ИП «Брунер». Человек обращается, мы поддерживаем социально-значимый рейс. Тарифная комиссия тариф не дала, он даже сам отказался от этого тарифа. Мы его оптимизировали, на 10 км уменьшили расстояние. Стал возить намного меньше — от автовокзала к автовокзалу. Соответственно нагрузки на ремонт, на запчасти, на солярку всё это уменьшилось. Но господин Брунер в автобусе табличку вывешивает о том, что акимат в одностороннем порядке, не предупреждая перевозчика, сократил маршрут «Автовокзал-Автовокзал». Жители проголосуйте вам нравится или нет! Ответ, конечно, будет нет. Кому понравится такое? И во все СМИ это подхватили. Я хотел пояснить. Должна быть справедливость. Я вам сейчас все назвал. Мы подняли тариф первые в стране на 100 тенге, мы выплачиваем субсидии 100%! То есть мы создали все условия. Тому же Брунеру мы помогаем, к тому же парку дороги делаем. Все мы делаем. Теперь это объявление выходит. Я считаю, это дезинформация. Вообще, полиция, правовую оценку дайте этому объявлению. Я считаю, что здесь есть состав административного правонарушения. Во всех договорах у перевозчиков прописано — все перевозчики, когда подписывают договор, о том, что они уведомлены, что заказчик в одностороннем порядке за 10 дней может предупредить об изменении маршрута и т.д. Это просто явный такой обман некрасивый», — возмутился Марат Жундубаев.

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