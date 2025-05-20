На совещании в акимате Костаная обсудили вопросы окончания учебного года в Костанае. Глава отдела образования Гульсим Уразбаева, сообщила о проделанной работе во время ремонта учреждений образования.

В текущем году начался двухгодичный ремонт школы №122 на сумму 750 миллионов тенге.

«Подрядчиком выступает костанайский застройщик — ТОО «Торгстроймонтаж», в этом году ему предстоит освоить 330 миллионов тенге. Согласно договору, 7 мая должен был завершиться трехгодичный капитальный ремонт в ясли-саду №6 на общую сумму 910 млн. 375 тыс., однако, в связи с непогодой работы по укладке брусчатки и озеленению осложнились, и подрядчик не уложился в указанный срок. Планирует завершить до 31 мая», — сказала руководитель отдела образования.

Аким Костаная высказался о сроках проведения ремонтных работ на данных объектах.

«Сейчас Вы сказали вы сказали долгожданный ремонт 122 школы. Детский сад у вас 3 года, школа 2 года. Это вам областное управление так деньги выделяют? Да, это областное. Вообще это неправильно Детский сад 3 года ремонтировать, никогда такого не было? Сейчас просто система образования нам понятна. Раньше в городе была, мы бы приняли решение, но просто надо тогда, я не знаю, письмо или сходить. Но так нельзя планировать, в городе тем более. Детский сад три года стоял на ремонте? Дети не занимались? Нет. Ну вы даже посчитайте три года. Во-первых, какие это деньги, завтра они у вас потребуют еще корректировку, потребуются. В один год это надо все делать. Все неправильно. Подход неправильный. Это ваш подход неправильный, ваше руководство», — высказался Марат Жундубаев.

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