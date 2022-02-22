Это невозможно — Тлеуберди о войсках ОДКБ в ДНР и ЛНР

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Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди ответил на вопрос о том, могут ли Казахстан в рамках соглашения ОДКБ обязать направить войска в Донецкую и Луганскую Народные Республики, передает Tengrinews.kz.
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«Это невозможно. Как вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ», — заверил Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
Неделю назад Казахстан ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Россией. Журналисты спросили министра, могут ли отправить казахстанских военных в ДНР и ЛНР по этому договору.
«Нет, данным договором не предусматривается направление каких-то совместных сил в какие-то районы и так далее. Данное соглашение предусматривает только военно-техническое сотрудничество», — указал Тлеуберди.
«Действительно, у нас есть планы по эвакуации на случай военных действий. Наше посольство в Киеве сейчас полностью работает. Оно на связи с нашими гражданами в Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации, поэтому в случае каких-либо военных действий просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве», — сказал министр.
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