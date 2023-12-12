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Это ночь была самой холодной. Когда начнут отступать морозы, рассказали костанайские синоптики

Фотография для новости Это ночь была самой холодной. Когда начнут отступать морозы, рассказали костанайские синоптики

pixabay.com

С прошлой недели в область пришли морозы. Как отмечают синоптики, сейчас погоду формирует обширный арктический антициклон, который сейчас занимает большую часть Казахстана.

Морозная погода будет сохраняться в регионе и в ближайшие дни. Пик морозов приходился на минувшую ночь. Самая минимальная температура была зафиксирована в посёлке Пресногорьковка Узункольского района — 37 градусов. В областном центре самая минимальная — 33 градуса.

В четверг морозы уже начнут отступать.

«Это связано с тем, что в атмосфере поменялись направления воздушных потоков. Если морозы пришли к нам с северными потоками, то сейчас воздушные потоки будут меняться на южные направления с юго-запада и юга. К нам будут поступать более теплые воздушные массы и морозы будут ослабевать. Но, погода будет устойчивая», — говорит начальник отдела метеопрогнозов РГП КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина. 

К концу недели температура воздуха ночью будет 17-22 градуса мороза. Днем -10-15. А вот на следующей неделе по прогнозам синоптиков процессы будут меняться, арктический антициклон сдвинется, центр его уйдет на восток Казахстана. А в наш регион в это время придет потепление.

«У нас уже погоду будет формировать западный циклон. Будет погода неустойчивая, с осадками. И там уже конкретно идет потепление. Так предварительно, приблизительно ночь до -7-12, днем -3 -8 мороза, усиливаться ветер будет, местами метели», — говорит Антонина Шибаршина. 

Как отмечает Антонина Шибаршина, сейчас среднесуточная температура воздуха в регионе ниже среднемесячной на три градуса. Но по прогнозам, декабрь в целом должен быть теплее на 1-2 градуса.

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