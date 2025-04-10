Жительница города отдала мошенникам рекордную в этом году для Костаная сумму. Аферисты обманывали пожилую женщину в течение четырех дней, используя различные приемы, в том числе и звонок от человека в форме полицейского. В итоге, несмотря на многочисленные предупреждения о действиях киберпреступников, женщина лишилась всех своих сбережений, а это 56 миллионов тенге.

Как рассказал главный полицейский Костаная Булат Иманов, на днях 74-летней жительнице города позвонили якобы сотрудники Национального банка Казахстана, сообщив, что была совершена попытка оформления на неё кредита в 550 тысяч тенге. Попытку якобы пресекли, но мошенника задержать не удалось. Через время ей поступил видеозвонок по whatsapp/

«Она видит мужчину в полицейской форме. Тот представляется сотрудником полиции, и поясняет, что он ведет дело по интернет-мошенничествам, где данная женщина проходит потерпевшей. Просит её никому, ни о чем не рассказывать, потому, что дело засекречено. После этого к ней поступает звонок, опять же звонит женщина, представляется сотрудником Национального банка, и сообщает ей о том, что на неё пытались оформить кредит на 7,7 миллионов тенге», — рассказывает начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Как сообщила звонившая, для того, чтобы прервать операцию, пенсионерке необходимо с её депозитов в трех банках, а таковые у неё имелись, перевести 7,7 миллионов тенге на безопасный счет. Продиктована была и схема по осуществлению переводов, которой женщина и последовала.

«Поступает повторный звонок к ней, и сообщается, что «вашу квартиру, в которой вы проживаете, мошенники выставили на продажу. Для того, что бы этот факт предотвратить, вам необходимо срочно положить на счет безопасный 10 миллионов тенге». Женщина в панике едет в банк, с одного счета переводит на тот счет, который был указан мошенниками», — рассказывает Булат Иманов.

На третий день звонящий сообщил, что предпринята попытка продажи еще одной квартиры, зарегистрированной на пенсионерку. Для пресечения этой попытки на «безопасном счету» должно оказаться 12 миллионов тенге. Деньги опять были переведены. Были и другие переводы. И еще через день поступил успокаивающий звонок о том, что дело ведется, и деньги обязательно к пенсионерке вернутся.

«Но, при этом «к вам сейчас подойдет курьер, которому необходимо дать срочно 10 миллионов тенге, для того, что бы все эти ваши деньги вернуть вам одновременно». Подошел курьер, она выносит просто так отдает ему 10 миллионов тенге. Курьер уходит. В настоящее время личность этого курьера установлена. И, в сумме, она перевела 56 миллионов тенге», —

Булат Иманов отмечает, что про интернет-мошеничества и способы действия аферистов, благодаря сообщениям о преступлениях в СМИ, вроде бы должны знать уже все жители города. Однако, ежедневно регистрируется по нескольку подобных фактов. И наблюдается тенденция роста их количества в общем. За весь прошлый год от действий аферистов пострадали 760 костанайцев и гостей города, потеряв при этом один миллиард 154 миллиона тенге. За три с небольшим месяца этого года по Костанаю уже зарегистрировано 225 фактов интернет-мошенничеств, сумма ущерба по которым уже составила почти четыреста миллионов тенге.

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