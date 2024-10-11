Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал, могут ли в Казахстане повысить возраст призыва в армию до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Руслан Жангулин заявил, что предложение о повышении призывного возраста в Казахстане не может быть рассмотрено.

«Согласно закону, предметом петиции не могут быть вопросы обороны», – добавил он.

При этом он добавил, что 18 лет – это самый приемлемый возраст для призыва.

«Почему призывают от 18 до 27 лет – потому что большинство молодых людей после окончания школы поступают в вуз, а кто не поступил, идут служить в ряды армии и после этого он реализует свои дальнейшие планы», – пояснил официальный представитель Минобороны.

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