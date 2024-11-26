Стоимость доллара в казахстанских обменниках превысила 500 тенге. LS обсудил с профучастниками, до какого уровня может ослабнуть нацвалюта и как на это отреагирует экономика.

Экономист Вячеслав Додонов рассказал, что ожидаемая продажа 50% валютной выручки квазигоссектором поможет поддержать тенге, поскольку на рынке увеличится предложение инвалюты.

«Но в целом по текущей ситуации и по реакции регулятора есть вопросы. 12 ноября Нацбанк говорил о неких спекулятивных факторах, влияющих на курс нацвалюты, и о готовности выйти с валютными интервенциями для предотвращения дальнейшего снижения. При этом объемы торгов на бирже в ноябре, когда ослабление тенге ускорилось, не были больше обычных – достаточно стандартные $200-250 млн в день, как всегда. Поэтому говорить о каком-то дополнительном спросе, спекулятивных покупках не приходится», – отметил он.

По его словам, это не совсем обоснованные факторы, и они заставляют задуматься о других причинах ослабления нацвалюты. В частности, это может быть сохранение и усиление дисбалансов в бюджетном процессе, что в результате привело к увеличению изъятий из Нацфонда.

«В октябре было принято решение о дополнительном целевом трансферте в 2024 году в размере 2 трлн тенге. Это очень много и ведет к сокращению активов Нацфонда. Но чем ниже курс тенге, тем меньше долларов надо потратить из Нацфонда, поэтому ослабление нацвалюты может несколько смягчить негативный эффект от дополнительных изъятий. Есть и другие факторы, из-за которых это благоприятно для госфинансов Казахстана и которые могут обусловливать снижение тенге», – подчеркнул экономист.

В целом Додонов считает, что пара USD/KZT по 500 тенге – это уже новая реальность. При этом он не думает, что Нацбанк будет работать над укреплением нацвалюты в силу вышеуказанных причин.

«К концу года 500 тенге за доллар будет уже нормой», – добавил он.

Комментируя вопрос о влиянии подобного курса на страну, спикер отметил, что ослабление нацвалюты для большинства экономик мира имеет вполне определенные последствия. В их числе ускорение инфляции, увеличение стоимости обслуживания внешнего долга, негативный эффект на реальные доходы населения из-за роста цен, сохранение на высоком уровне процентных ставок и, как следствие, дорогой кредит, замедляющий деловую активность. А к положительным последствиям Додонов отнес улучшение ситуации с торговым балансом.

Между тем ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко объяснила, что дисбаланс спроса и предложения на локальном валютном рынке этой осенью может быть связан с несколькими факторами.

В их числе снижение экспортной валютной выручки на фоне волатильности нефтяных котировок и пониженных объемов добычи черного золота. А также растущие объемы импорта из-за реализации инфраструктурных проектов и высокого потребительского спроса.

«Возврат нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки, безусловно, окажет некоторую поддержку курсу тенге. Это обусловлено тем, что на рынок поступит дополнительный объем инвалюты (около $300 млн), что в совокупности с конвертацией трансфертов из Нацфонда ($1,2-1,3 млрд) и зеркалированием операций в рамках покупки акций «Казатомпрома» ($130-140 млн) может покрывать текущий повышенный спрос на доллары в стране», – добавила она.

При этом Скрипченко считает, что Нацбанк продолжит принимать меры по стабилизации валютного рынка, поскольку ослабление обменного курса является значимым проинфляционным фактором для Казахстана. Она напомнила, что в арсенале регулятора имеются такие инструменты, как проведение прямых интервенций, увеличение нормы об обязательной продаже валютной выручки до 75-100% и повышение базовой ставки.

«Однако в целом преодоление психологического рубежа в 500 тенге за $1 вполне возможно в случае снижения нефтяных котировок, дальнейшего укрепления доллара США, а также снижения риск-аппетита мировых и локальных инвесторов на фоне геополитической напряженности. В этом ключе отметим, что, по результатам ноябрьского опроса АФК, через 12 месяцев эксперты финрынка ожидают, что курс по паре USD/KZT может составить 507,1 тенге», – подчеркнула Скрипченко.

Что касается последствий для экономики, то собеседница LS также выделила как позитивные, так и негативные факторы.

«С одной стороны, рост обменного курса приводит к разгону инфляционных процессов, снижению покупательной способности населения и росту обязательств, номинированных в инвалюте. С другой стороны, оно увеличивает экспортные доходы нашей страны, улучшая бюджетные параметры, а также стимулирует развивать внутреннее производство на фоне удорожания импорта. Важно отметить, что при резком ухудшении ситуации на локальном валютном рынке правительство и Нацбанк могут принимать меры для минимизации негативного влияния, поддерживая финансовую и экономическую стабильность в стране», – резюмировала аналитик АФК.

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