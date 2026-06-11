«Это вопрос семейного бюджета»: Шегай о курьере с младенцем





Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай прокомментировала историю женщины с младенцем, которая работала курьером в Алматы и вызвала широкий общественный резонанс.

Во время брифинга журналисты напомнили, что фотография женщины с ребенком на руках не оставила равнодушными многих казахстанцев. Позже предприниматель нашел героиню снимка. Женщина рассказала, что находится в декретном отпуске, однако вынуждена подрабатывать курьером, поскольку получаемых выплат семье не хватает.

В ответ Виктория Шегай заявила, что не готова давать оценку этой ситуации.

«На счет фото, я не компетентна комментировать этот вопрос, во-первых, я не знаю, где это фото было, конкретно, в каком городе. Если речь идет о том, что должна делать мама в декрете по уходу за ребенком, я думаю, это вопрос семейного бюджета, вопрос семейных взаимоотношений. Поэтому здесь комментировать с моей стороны было бы неправильно», — сказала вице-министр.

После уточнения журналистов, что речь идет о жительнице Алматы, которая объяснила необходимость работы курьером нехваткой средств во время декретного отпуска, Шегай отказалась от дальнейших комментариев.