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Это запрещено: АФМ обратилось к казахстанцам

Фотография для новости Это запрещено: АФМ обратилось к казахстанцам

pixabay.com

В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р), сообщает пресс-служба АФМ РК.

Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем.

В связи с чем, напоминаем, что на территории Казахстана запрещены:

✓ выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т.д.)

✓ оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т.д)

✓ деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы) 

Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в call-center АФМ 14-58.

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