USD 516.16 EUR 584.86 RUB 6.25

Этого нельзя делать. МЧС обратилось к казахстанцам

— Сегодня, 13:04
Изображение для новости: Этого нельзя делать. МЧС обратилось к казахстанцам

Фото взято с сайта ortcom.kz

Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность. С начала текущего года Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК зарегистрировал 97 случаев вспышек газовоздушной смеси. С мест пожаров сотрудники территориальных подразделений МЧС вынесли 558 газовый баллон. Более 149 из которых вместимостью 50 литров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность.

 МЧС обращает внимание, что исключить рост пожаров возможно при соблюдении правил эксплуатации газовых баллонов:

  • осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;
  • не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;
  • не допускайте нагрев корпуса баллона;
  • при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;
  • не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
  • не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;
  • для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.

Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование.

«Напоминаем! Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла», — отмечает МЧС.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.