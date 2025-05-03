Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность. С начала текущего года Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК зарегистрировал 97 случаев вспышек газовоздушной смеси. С мест пожаров сотрудники территориальных подразделений МЧС вынесли 558 газовый баллон. Более 149 из которых вместимостью 50 литров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность.
МЧС обращает внимание, что исключить рост пожаров возможно при соблюдении правил эксплуатации газовых баллонов:
- осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;
- не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;
- не допускайте нагрев корпуса баллона;
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
- не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;
- для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.
Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование.
«Напоминаем! Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла», — отмечает МЧС.
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