Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность. С начала текущего года Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК зарегистрировал 97 случаев вспышек газовоздушной смеси. С мест пожаров сотрудники территориальных подразделений МЧС вынесли 558 газовый баллон. Более 149 из которых вместимостью 50 литров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность.

МЧС обращает внимание, что исключить рост пожаров возможно при соблюдении правил эксплуатации газовых баллонов:

осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;

не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;

не допускайте нагрев корпуса баллона;

при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;

для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.

Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование.

«Напоминаем! Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла», — отмечает МЧС.

Склад 400 кв.метров горит в Костанае В пресс-службе акима Костаная прокомментировали задымление. По адресу ул. Кобланды батыра, 31/1, произошло возгорание в...

Сколько казахстанцев получают больше 3 миллионов тенге в месяц В Казахстане собираются ввести прогрессивное налогообложение для обладателей высоких зарплат. Подробности рассказал первый вице-министр нацэкономики...

Переводы под контролем. Какие деньги проверяет налоговая Новые подходы к мониторингу мобильных переводов в Казахстане будут внедрены не раньше 2026 года, передает LS. Вице-министр...