Этот май синоптики запомнят надолго. Когда в Костанае ожидается жара?

Очень активная циклоническая деятельность. Именно она, по словам синоптиков, не дает установиться в Костанайской области теплой и сухой погоде. Причем смена циклонов продолжится и дальше. Уже к четвергу в регионе вновь похолодает. Да так, что возможны град и заморозки. О том, когда же придет к нам лето, поделились синоптики.

Этот май даже костанайские синоптики запомнят надолго. Ведь первоначально прогнозировался он очень теплым, даже жарким, но вышло наоборот. И причина этого, по словам специалистов, сменяющиеся друг за другом циклоны. Погода конца мая будет такой же неустойчивой, с частыми грозами, ветрами и небольшим теплом.

«И еще даже возможны заморочки это у нас возможно на четверга на пятницу наступающие и в конце месяце возможны заморозки. В ближайшие дни завтра послезавтра ожидается прохождение холодного атмосферного фронта это вторжение холодных арктических масс прохождение фронта по области на большей части пройдут дожди умеренные и до сильного возможен даже днем град, усиление ветра грозы», — говорит начальник отдела прогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

К субботе, отмечают синоптики, осадки уйдут и ожидается, что температура воздуха начнет наконец-то прогреваться до + 23 градусов днем и ночью до + 10. Но и это ненадолго. Зато уже в последних числах мая и начале июня в регионе по прогнозам ждут 31-36 градусов тепла.

«Во второй, третьей декаде ожидается колебание температуры, ночью от 7 и 12 до 15-20 градусов, днем от 23 до 28 до 30-35 градусов и в течении месяца ожидаются частые дожди, грозы, ливни, усиление ветра», — сказала специалист.

Прогноз на июнь, говорят синоптики, предварительный, поэтому все это, как говорится, еще не точно. Это касается и июля, и августа, в эти месяцы прогнозируются и осадки, и прогрев воздуха в среднемесячных нормах. В июле это примерно 20-25 градусов тепла , а в августе — 18-23.

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