В текущем году в Костанае планируется отремонтировать 90 улиц общей протяжённостью более 45 километров. 80 улиц ожидает средний ремонт, семь улиц – текущий ремонт, реконструкция трёх улиц и благоустройство 49 дворов.

По проектам реконструкции улиц Фролова и Наримановской в границах улиц Абая и Баймагамбетова предусмотрено расширение проезжей части с 11 до 14 метров и создание новых парковочных мест, что позволит повысить пропускную способность и снизить нагрузку в районе Жана Кала.

«В 2022 году было 2,9 млрд выделено на дороги. В 2023 году 8 млрд. В прошлом году 4,1 млрд. В этом году 8,5 млрд. Я уже говорил неоднократно, что дороги требуют постоянного внимания, чтобы мы их не запускали, но в среднем, это как раз 8-10 млрд уходит. В Костанай. Это такая потребность. Город растет. Количество машин возрастает с каждым годом, и прогрессия очень большая идет, изношенность дорог и тд. Этим мы должны на постоянной основе заниматься. В этом плане здесь нас аким области поддержал в этом году. Мы специально служебную записку писали. Поддержали нас деньгами, для того, чтобы мы в удовлетворительном состоянии содержали дороги. Вы сейчас все видите, что ремонтные работы проходят, я думаю, этот месяц самый ударный должен быть. До конца августа мы должны все дороги основные все отремонтировать. Это будет видно. Что касается ул.Баймагамбетова. Это текущий ремонт. Там требуется реконструкция. Мы сейчас с проектом выходим. Когда проект получит государственную экспертизу, тогда мы будем планировать в следующем году, сети менять и там, соответственно, расширять дорогу, освещение и т.д. Реконструкция будет», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

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