«Ко Дню учителя- и новый закон, и добрые слова». С таких слов начал поздравление депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что учитель не должен быть мобилографом, блогером, охранником, делопроизводителем или модератором чатов.

«Мы разработали поправки в закон о статусе педагога и направили их в Правительство. Суть изменений проста: учитель должен УЧИТЬ, а не тратить время на несвойственные функции. Об этом на августовском совещании говорил Глава государства»,- отметил депутат.

Что изменится для учителей? Вот главные поправки:

1. БОРЬБА С ОТЧЕТАМИ

Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчетов. Или/или: если документ в цифре — забудьте о бумаге.

Один раз и навсегда. Ввели информацию или в Кунделик, или НОБД или Билимленд- точка. Одни и те же данные не должны дублироваться в пять разных систем.

2. INSTAGRAM / FACEBOOK — ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ

Запрещается принуждать педагогов публиковать рилсы, посты, фото с уроков или вести страницы в соцсетях. Хотите вести блог — пожалуйста. Но только по собственному желанию.

Официальные каналы. Стоп ночным чатам и бесконечным мессенджерам. Переписка- через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором чатов 24/7.

3. ЧЕТКИЕ ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вне школы- вне ответственности. Педагог не несет ответственности за правонарушения, совершенные учениками вне школы и вне занятий. Учитель- не охранник и не детектив. Президент четко и недвусмысленно высказался об этой проблеме.

Понятие “несвойственные функции” закрепляется в законе: всё, что не связано напрямую с преподаванием и не прописано в трудовом договоре, — это несвойственные функции.

4. ДОГОВОР ШКОЛА – РОДИТЕЛИ = СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Правовой статус договора усиливается. Мы ранее уже вводили эту норму — теперь закрепляем. Закон прямо обязывает родителей, учеников и школу выполнять условия договора. Воспитание — общая задача. Нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей.

5. РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ШТРАФЫ

Мы предлагаем существенно увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога.

Насилию — нет. Вводятся гарантии защиты педагогов от всех форм физического и психологического давления.

«Мы, депутаты, сделали свой шаг: на основе поручений Главы государства К. К. Токаева и обращений самих педагогов разработали поправки и направили их в Правительство. Теперь ждем официальное заключение».- отметил Аймагамбетов.

