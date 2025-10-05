«Ко Дню учителя- и новый закон, и добрые слова». С таких слов начал поздравление депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что учитель не должен быть мобилографом, блогером, охранником, делопроизводителем или модератором чатов.
«Мы разработали поправки в закон о статусе педагога и направили их в Правительство. Суть изменений проста: учитель должен УЧИТЬ, а не тратить время на несвойственные функции. Об этом на августовском совещании говорил Глава государства»,- отметил депутат.
Что изменится для учителей? Вот главные поправки:
1. БОРЬБА С ОТЧЕТАМИ
Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчетов. Или/или: если документ в цифре — забудьте о бумаге.
Один раз и навсегда. Ввели информацию или в Кунделик, или НОБД или Билимленд- точка. Одни и те же данные не должны дублироваться в пять разных систем.
2. INSTAGRAM / FACEBOOK — ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ
Запрещается принуждать педагогов публиковать рилсы, посты, фото с уроков или вести страницы в соцсетях. Хотите вести блог — пожалуйста. Но только по собственному желанию.
Официальные каналы. Стоп ночным чатам и бесконечным мессенджерам. Переписка- через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором чатов 24/7.
3. ЧЕТКИЕ ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вне школы- вне ответственности. Педагог не несет ответственности за правонарушения, совершенные учениками вне школы и вне занятий. Учитель- не охранник и не детектив. Президент четко и недвусмысленно высказался об этой проблеме.
Понятие “несвойственные функции” закрепляется в законе: всё, что не связано напрямую с преподаванием и не прописано в трудовом договоре, — это несвойственные функции.
4. ДОГОВОР ШКОЛА – РОДИТЕЛИ = СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Правовой статус договора усиливается. Мы ранее уже вводили эту норму — теперь закрепляем. Закон прямо обязывает родителей, учеников и школу выполнять условия договора. Воспитание — общая задача. Нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей.
5. РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ШТРАФЫ
Мы предлагаем существенно увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога.
Насилию — нет. Вводятся гарантии защиты педагогов от всех форм физического и психологического давления.
«Мы, депутаты, сделали свой шаг: на основе поручений Главы государства К. К. Токаева и обращений самих педагогов разработали поправки и направили их в Правительство. Теперь ждем официальное заключение».- отметил Аймагамбетов.
Пенсионных накоплений может не хватить на старость – мнение
Разрешено или запрещено кормить во дворах и парках птиц и белок, бездомных собак и кошек
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.