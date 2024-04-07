Эту весну мы запомним надолго! 80 домов «Колёсных рядов», супермаркет, садоводческие общества в Костанае затопило

Местные исполнительные органы и все заинтересованные коммунальные службы проводят весь комплекс необходимых противопаводковых мероприятий.

Как ранее сообщил аким Костаная, что на данный момент идет предельный сброс воды. Подтоплены три садоводческих общества, бизнес — «Апельсин», «Мохито», «Теннисный центр».

Видео внутри супермаркета

«Сколько заходит на «Каратомары», столько приходит на Костанай. Этот сброс мы ощущаем. Говорить, что спад идет рано», — отметил аким.

Подтоплено 80 домов в районе «Колёсные ряды».

В воде оказались садоводческие общества.

Всего по области задействовано сил и средств 2237 человек из числа сотрудников МЧС, МВД,МИО, ПС КНБ и других организации, 390 единиц техники, 142 единицы мотопомп, 29 единиц плавательных средств и 3 единицы воздушного судна.

За период паводка откачано около 771,822 тыс. м³ воды, за сутки – 13860 тыс. м³. Уложено более 72,799 тыс. мешков мешков. Отсыпано инертных материалов: 7205 тонн.

Спасено и эвакуировано 7487 человек, в том числе 11 человек с ограниченными возможностями и 1239 детей. В пунктах временного размещения находятся 943 человека, из них 322 детей.

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