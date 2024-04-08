Эвакуация в Карасуском районе — фото

Фото пресс-службы ДЧС
Костанайской области спасатели, полицейские и местные власти заблаговременно эвакуировали порядка 300 сельчан в Карасуском районе, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
С 5 апреля в Карасуском районе введен ЧС местного масштаба.
Экстренные службы и спасательные группы работают в усиленном режиме. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы МЧС, МВД, МО, КНБ и Нацгвардии.
Безопасность людей находится в приоритете для государства.
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