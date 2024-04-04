Эвакуация в школе. Результаты проверки огласили костанайские полицейские

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По факту эвакуации в одной из школ областного центра, в ДП Костанайской области прокомментировали, что от неизвестного лица поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.
На месте работали заинтересованные службы. Проводилась проверка всех помещений.
«В ходе проверки, информация не подтвердилась. В настоящее время полиция устанавливает личность правонарушителя. В ведомстве напоминают жителям об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения о лже-терроризме и распространение информации не соответствующей действительности, — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.