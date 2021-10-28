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Эвакуировали жителей дома из-за пожара в квартире пенсионерки

Фото ДЧС

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В Костанае по улице Хакимжановой произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Об этом сообщили соседи, увидев выходящий дым из квартиры.

В 19:05 пожарные прибыли на место вызова, было установлено, что на третьем этаже одной из квартир, в спальной комнате огнём охвачена вся мебель и личные вещи хозяев на площади 12 квадратных метров.

Хозяйка квартиры 1936 года рождения с дочкой в этот момент находились дома. Пожарными незамедлительно было принято решение об эвакуации жителей. В шоковом состоянии хозяйка была передана медицинской службе, где ей оказали первую помощь. От госпитализации она отказалась.

Были эвакуированы еще 9 жильцов из них пятеро детей. Пожарные обследовали все этажи, скрытых очагов возгорания обнаружено не было.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 19:32. Причина возгорания выясняется.

ДЧС Костанайской области предупреждает! Внимательное и осторожное обращение с огнем — необходимое мера для предотвращения пожаров.

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