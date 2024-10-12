Нацперевозчик эвакуирует 600 пассажиров на поездах в связи с закрытием трассы Астана-Кокшетау. Об этом сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автодороги Астана-Кокшетау, Национальный перевозчик оперативно принял меры для обеспечения транспортной доступности. 12 октября 2024 года к поездам №327/328 и №623/624 курсирующим по маршруту «Астана-Кокшетау-Астана», добавлены 13 дополнительных вагонов. Данные меры позволят перевести около 600 пассажиров.

Национальный перевозчик держит под особым контролем перевозку пассажиров во время неблагоприятных погодных условий. Работники Национального перевозчика обеспечивают бесперебойное движение поездов.