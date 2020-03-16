Jobsora поможет в поиске работы с частичной занятостью

При поиске работы многие соискатели обращают внимание на вакансии с частичной занятостью. Такой вариант трудоустройства предполагает сокращенный рабочий день длительностью 4-6 часов, также очень часто речь идет о свободном графике. Выбрать вакансию с частичной занятостью можно в разных сферах деятельности, например, воспользовавшись сервисом Jobsora.com (https://kz.jobsora.com/работа-костанай). Портал Jobsora позволяет быстро отфильтровать заявки работодателей по своим требованиям или самостоятельно разместить резюме.

Частичная занятость, как правило, интересна студентам, мамам в декрете, лицам с ОВЗ, молодежи. Однако подобрать такую вакансию могут также и специалисты, которые уже имеют одну работу и хотят получить дополнительный заработок. При таком режиме труда сотрудник получает гораздо больше времени на альтернативные виды деятельности. Таким образом, он легко может трудоустроиться на еще одно рабочее место в другую компанию. Кроме того, работник будет иметь больше времени для семьи или обучения.

Вместе с тем частичная занятость имеет и свои недостатки. Прежде всего, речь идет о более низкой заработной плате. Зачастую она на порядок меньше, чем у сотрудников, которые работают полный рабочий день. Несмотря на это, законодательно определено, что все социальные гарантии за сотрудником сохраняются. Поэтому он сможет получать больничные и отпускные.

Помимо этого, у работников с частичной занятостью меньше шансов продвинуться по карьерной лестнице. Чтобы получить более ответственную и высокооплачиваемую должность, чаще всего приходится переходить на полный рабочий день. К тому же при угрозе сокращений в основную категорию риска попадают именно те сотрудники, которые трудятся в сокращенном режиме.

Таким образом, неполный рабочий день имеет свои преимущества и недостатки для работника. Давая больше свободного времени для личных дел, учебы и общения с родными, такой режим одновременно существенно снижает финансовые и карьерные выгоды. Вместе с тем в ряде случаев именно такой вариант трудоустройства может быть предпочтительным для человека. Например, выбирая работу с частичной занятостью, студенты смогут продолжать обучение и при этом получат трудовой опыт. При таком режиме работодатели могут пойти навстречу работнику и подстроить график под его нужды. К тому же трудоустроиться на неполный рабочий день очень часто можно и без опыта.

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