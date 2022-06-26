Юбилейный год Ауэзова: чем запомнился писатель?

В 2022 году Казахстан отмечает 125 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова. Вошел в
историю Мухтар Ауэзов как известный писатель и драматург. Подробнее о жизни и
творческом пути писателя можно узнать на портале adebiportal.kz.
ТОП-4 произведения Ауэзова в драматургии
Творческая деятельность Мухтара Ауэзова повлияла на развитие и казахской
драматургии, и литературы. Вывести национальное искусство на мировую арену и
получить всеобщее признание помогли пьесы:
● «Енлик-Кебек» — поэма о несчастной любви, которая была разрушена под
напором жестоких традиций;
● «Байбише-токал» — о соперничестве между младшей и старшей женами;
● «Карагез» — трагедия в четырех актах о любви между умной девушкой и
поэтом;
● «Кара кипчак Кобланды» — о сложной борьбе, которая пропитана
идеологическим духом свободы.
Кроме этого, достаточно популярным стал роман «Путь Абая», который посвящен известному в Казахстане просветителю Абаю Кунанбаеву. Произведение состоит из четырех томов и попало в список всемирной литературы.
Ведущие мотивы в творчестве
Ауэзов писал свои сочинения для поддержания независимости Казахстана. Он отдавал себя, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу свободы. При этом основой независимости в его парадигме взглядов оставались образование, культура. Их значение — сохранить национальное единство и идентичность казахов. При жизни Ауэзова публиковались далеко не все произведения. Если в сочинении были слова о свободе, его не печатали из-за цензуры.
Память об Ауэзове: что можно увидеть сегодня
Кроме того, что можно найти оригиналы произведений самого Мухтара Ауэзова, сегодня можно еще и изучить творчество, посвященное ему. Так по его роману-эпопее «Путь Абая» был снят одноименный фильм. Его номинировали на премию «Оскар». До 2011 года было уже разработано литературоведами 50 томов собрания всех сочинений поэта и писателя. При этом к сегодняшнему времени доработано еще пять томов, которые готовы к изданию. Кроме этого, в честь Ауэзова названы улицы, школы
и поселки.
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