Юбилейный год Ауэзова: чем запомнился писатель?

В 2022 году Казахстан отмечает 125 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова. Вошел в

историю Мухтар Ауэзов как известный писатель и драматург. Подробнее о жизни и

творческом пути писателя можно узнать на портале adebiportal.kz.

ТОП-4 произведения Ауэзова в драматургии

Творческая деятельность Мухтара Ауэзова повлияла на развитие и казахской

драматургии, и литературы. Вывести национальное искусство на мировую арену и

получить всеобщее признание помогли пьесы:

● «Енлик-Кебек» — поэма о несчастной любви, которая была разрушена под

напором жестоких традиций;

● «Байбише-токал» — о соперничестве между младшей и старшей женами;

● «Карагез» — трагедия в четырех актах о любви между умной девушкой и

поэтом;

● «Кара кипчак Кобланды» — о сложной борьбе, которая пропитана

идеологическим духом свободы.

Кроме этого, достаточно популярным стал роман «Путь Абая», который посвящен известному в Казахстане просветителю Абаю Кунанбаеву. Произведение состоит из четырех томов и попало в список всемирной литературы.

Ведущие мотивы в творчестве

Ауэзов писал свои сочинения для поддержания независимости Казахстана. Он отдавал себя, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу свободы. При этом основой независимости в его парадигме взглядов оставались образование, культура. Их значение — сохранить национальное единство и идентичность казахов. При жизни Ауэзова публиковались далеко не все произведения. Если в сочинении были слова о свободе, его не печатали из-за цензуры.

Память об Ауэзове: что можно увидеть сегодня

Кроме того, что можно найти оригиналы произведений самого Мухтара Ауэзова, сегодня можно еще и изучить творчество, посвященное ему. Так по его роману-эпопее «Путь Абая» был снят одноименный фильм. Его номинировали на премию «Оскар». До 2011 года было уже разработано литературоведами 50 томов собрания всех сочинений поэта и писателя. При этом к сегодняшнему времени доработано еще пять томов, которые готовы к изданию. Кроме этого, в честь Ауэзова названы улицы, школы

и поселки.

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