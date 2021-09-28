Юношески туризм. Как он развивается в Костанайской области

Полосы препятствий, сбор палаток, ночлег в полевых условиях. В Костанайской области активно развивается детско — юношески туризм. Сегодня в регионе на базах дополнительного образования есть станции юных туристов, где дети могут приобщиться к этому виду спорта, сейчас в этом движении около 1500 детей.

Татьяна Щепеткина воспитанница детской деревни семейного типа «Жануя» занимается спортивным туризмом недавно. Она рассказывает, что когда узнала, о наборе команды, без раздумий пошла пробовать свои силы в новом направлении, как оказалось не зря.

«Это очень интересный вид спорта,тут интересно, особенно когда ездишь на соревнования уже 2 раза была, в лагере Бакирово и лагере Болашак вот недавно мы приехали. Очень интересно, разные этапы, на каждом этапе нужно думать по разному, везде нужно знать свое место, где что. Потому что в любой момент может быть снятие или штраф. А так туризм — это очень увлекательный вид спорта,и мне очень нравится, и я думаю что еще долго буду сюда ходить и не уйду», — говорить Татьяна Щепеткина.

Детско-юношеский туризм в Казахстане имеет государственную основу в виде системы центров, станций юных туристов, секций спортивного туризма при спорт школах. Тренер Олжас Оразалин, отмечает, что в этом виде спорта нет победы или поражения одного человека, любой результат — это работа всей команды.

«В любом виде спорта, если вы допускаете ошибку вы теряете очки, здесь же если вы допускаете ошибку, можно как вы видите упасть, там высота получить травму — это безошибочный вид спорта, здесь их нельзя допускать. И самое главное — этот спорт тренирует именно командный дух,потому что команда сама бежит 6 человек, они сами организовывают друг-другу страховку, от каждого может быть зависит жизнь другого»,- отмечает инструктор по детскому туризму Олжас Оразалин.

В целом, в Костанайской области развитие детско — юношеского туризма активно началось в 2017 году. Сегодня в этом движении около 1500 детей, на базах организаций доп.образования есть станции юных туристов, где дети могут приобщиться к этому виду спорта. Летом сборная области на республиканских соревнованиях по пешему и велосипедному туризму стали бронзовыми призерами.

«Не во всех регионах пока есть станции юнных туристов Джангельдинский район и Наурзумский район пока не имеют таких станций, основная проблема — это все таки кадры, туда не хотят ехать молодые специалисты. Туризм нельзя назвать опеределенным видом спорта, это образ жизни наверное, когда ты должен организовать не только прохождение каких-то этапов спортивных но и организовать быт, организовать место ночлега, проживания, передвижение. Это все очень обширно конечно», — рассказывает директор регионального центра физической культуры и детско — юношеского туризма Куаныш Бимурзин.

Для туристов осенью стал уже традиционным мероприятием фестиваль Европа Азия где, участники проходят полосы препятствий, собирают палатки, оказывают первую помощь пострадавшим и готовят на полевой кухне. Летом сплав на байдарках по реке Тобол, весной поездка в город Лисаковск, где туристы забираются на скалу, зимой это техника лыжного туризма. А в непогоду есть возможность проводить мероприятия в помещении на искусственном рельефе.

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