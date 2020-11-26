Юные художницы из Лисаковска победили в престижных международных конкурсах

Воспитанники детской художественной школы Лисаковска в настоящее время учатся в комбинированном формате: часть занятий у них проводится дистанционно, часть в индивидуальном формате. Но творческая мысль в этом учебном заведении не останавливается ни на один день. Кроме того ученики школы участвуют и побеждают в престижных международных конкурсах

В августе этого года в Лисаковске в онлайн-формате проводился третий международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций имени Тура Хейердала. Заместитель директора ДХШ по учебно-воспитательной работе Светлана Каратаева подготовила к фестивалю два видеоролика, которые рассказали об увлечении женщины и ее воспитанниц национальным видом прикладного искусства.

«С учащимися занимаюсь прикладным творчеством — станковой композицией. Особенная любовь — это войлок, ну и все меня знают, как мастера по войлоку. Два года назад я стала мастером национального бренда по войлоку и стараюсь передавать свой опыт детям»,- говорит заместитель директора Лисакрвской детской художественной школы Светлана Каратаева.

И воспитанники Лисаковской детской художественной школы, вдохновляемые своими творческими педагогами, сами ежегодно добиваются значимых результатов. В 2020-ом, на 27-ом Международном конкурсе детского рисунка в Токио, серебряную награду получила Анастасия Сайкина. Позади она оставила 18 с половиной тысяч участников, из 73-х стран мира.

«Мы просто рисовали на уроке, потом был просмотр, а потом куда-то отослали эту работу я не знала я искала её дома и не нашла. Я была в шоке, когда мне сказали, что я выиграла в Токио»,- сказала призер международного конкурса детского рисунка Анастасия Сайкина.

Другая юная лисаковчанка Дарья Литвинова в художественной школе занимается более 10 лет. Совсем недавно она заняла первое место на 48-м международном детском конкурсе в Лидице. Победу ей принесла работа под названием «Эмоциональность».

«Красками я хотела передать как бы эмоции, то есть я рисовала абстракцию вот и цветами передавала эмоции. Заняла по продолжительности всего лишь неделю. Ну я рада конечно, вот, что только сегодня мне сообщили»,- рассказала победитель международного конкурса детского творчества Дарья Литвинова.

Новые свершения юных художников из Лисаковска, возможно, не за горами. Ведь на очередной Международный конкурс детского рисунка уже отправлены новые 28 работ. Итоги его будут подведены в январе 2021 года.

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