Юрий Ильин освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

«Указом Главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Юрий Ильин родился в городе Куйбышеве 9 апреля 1968 года. Окончил Алма-атинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева и Кыргызскую государственную юридическую академию.

Трудовой путь начал в Украине преподавателем 390 курсов Гражданской обороны в Сумской области в 1992 году, был заместителем начальника курсов в 1993-1996 годах.

В августе 1996 года вернулся в Алматы и стал старшим офицером центра подготовки обучения Алматинского областного управления по ЧС.

С 1998 по 2015 год работал в Алматы, сначала возглавил отдел гражданской защиты Алматинского городского управления по ЧС, затем стал начальником Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматы. Позже назначен заместителем акима Алматы.

В 2015 году Ильин устраивается в Администрацию Президента на должность государственного инспектора Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы.

В апреле 2016 года был назначен заместителем министра внутренних дел, а в сентябре 2020 годастал министром по чрезвычайным ситуациям.

4 апреля 2023 года Ильин сохранил пост главы МЧС.

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