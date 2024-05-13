Южный циклон определит погоду. Прогноз на 14-16 мая

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Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 мая представили синоптики Казгидромета.
В ближайшие дни погоду Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы: на большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра.
14-15 мая на севере и в центре, 15-16 мая на востоке, 16 мая на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди.
С 16 мая северо-западным вторжением, ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха.
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