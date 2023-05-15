Южный циклон определит погоду. Прогноз на 16-18 мая

Погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града.

Сильные дожди прогнозируются 16-17 мая на юго-западе, 16-18 мая на северо-западе и юге, 17-18 мая в центре, 18 мая на юго-востоке страны.

Также по республике ожидается усиление ветра.

По республике ожидается понижение температурного фона.

В северной половине страны в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов.

В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе, севере страны до 13-18 тепла, на остальной территории страны до 15-23 тепла.

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