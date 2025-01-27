В Алматы суд вынес приговор Арману Джумагельдиеву, также известному как Дикий Арман, передает informburo.kz

Его приговорили к 20 годам заключения. Отбывать наказание Джумагельдиев будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Дикого Армана задержали в январе 2022 года в Алматы во время массовых беспорядков. По версии следствия, криминальный авторитет принимал в них активное участие, в частности организовал похищение случайных прохожих. Генпрокурор Берик Асылов отметил, что Дикого Армана курировали из КНБ – он должен был возглавить толпу для выдвижения ультиматума властям.

В сентябре 2023 года сообщалось, что суд пройдёт в закрытом режиме для безопасности потерпевших. Также говорилось, что по делу проходят 44 подсудимых. Им предъявили обвинение в превышении власти или должностных полномочий, создании, руководстве и участии в организованной преступной группе, грабеже, незаконном лишении свободы, организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года, бандитизме.

Дикому Арману инкриминировали незаконное лишение свободы, повлёкшее по неосторожности гибель потерпевшего, ношение оружие и участие в массовых беспорядках с отягчающими обстоятельствами.

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