К 2023 году зарплату врачей планируют увеличить до 550 тысяч тенге

Министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече со студентами медицинского университета в Алматы рассказала о мерах материальной поддержки медработников и повышения статуса врачебной профессии, сообщает zakon.kz.

По словам министра, к 2023 году предусмотрено увеличение заработной платы врачей до 550 тыс. тенге.

«Это в 2,5 раза выше средней заработной платы по стране», – добавила Гиният.

Также она рассказала о повышении стоимости грантов и стипендий для студентов-медиков, улучшении социального пакета для выпускников медвузов, прибывающих работать в сельскую местность.

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