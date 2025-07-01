К 2050 году устойчивость к антибиотикам может стать причиной 40 миллионов смертей — Минздрав РК





Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам остается одной из самых серьезных угроз для здравоохранения во всем мире. По данным специалистов, ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, умирают около 700 тысяч человек. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число таких смертей может достичь 40 миллионов.

Казахстан реализует дорожную карту до 2027 года

В Казахстане действует Дорожная карта по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам до 2027 года. Однако, несмотря на принимаемые меры, специалисты отмечают ряд сохраняющихся проблем. Среди них — бесконтрольный прием антибиотиков, незаконная продажа препаратов и недостаточная информированность населения.

Антибиотики используют нерационально

Как отметил председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов, устойчивость к противомикробным препаратам сегодня становится одной из наиболее серьезных угроз как для глобального, так и для национального здравоохранения.

По данным НЦОЗ, Казахстан пока не достигает рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения показателей по структуре потребления антибиотиков. Доля препаратов группы Access, рекомендуемых для лечения наиболее распространенных инфекций, составляет 38,3% при рекомендуемом уровне не менее 70%. При этом сохраняется высокий уровень потребления антибиотиков группы Watch, которые имеют повышенный риск формирования устойчивости.

«Антимикробная резистентность уже выходит за рамки исключительно медицинской проблемы и становится вопросом национальной безопасности в сфере здравоохранения», — отметил Эрик Байжунусов.

Минздрав усилит контроль за продажей антибиотиков

Особую обеспокоенность вызывает бесконтрольное применение антибактериальных препаратов. Несмотря на действующие ограничения, антибиотики продолжают продаваться без рецепта, в том числе через интернет-сервисы и цифровые платформы.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что дальнейшее сдерживание антимикробной резистентности требует перехода от обсуждений к практическим мерам.

По ее словам, одной из главных причин проблемы остается бесконтрольный прием противомикробных препаратов и недооценка серьезности угрозы.

Что изменится

Министерство здравоохранения поручило внедрить дисциплины по вопросам антимикробной резистентности в программы бакалавриата, магистратуры, резидентуры и докторантуры.

Также планируется усилить контроль за отпуском антибиотиков без рецепта, расширить использование системы маркировки лекарственных средств и повысить приоритет регистрации препаратов с низким риском развития устойчивости.

Кроме того, в рамках подхода «Единое здоровье» будет усилено взаимодействие с министерствами сельского хозяйства и экологии. Национальный центр общественного здравоохранения расширит эпидемиологический надзор за антимикробной резистентностью, а в регионах особое внимание уделят оснащению микробиологических лабораторий и подготовке профильных специалистов.

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