К Ashyq планируют подключить вузы и фуд-корты

К программе Ashyq готовы подключиться детские лагеря, фуд-корты и вузы. Об этом сообщил председатель НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, передает Tengrinews.kz.
«В Нур-Султане с театрами балета и оперы отработан алгоритм фиксирования посетителей через Ashyq. Эти алгоритмы будут тиражированы на театры других регионов, чтобы для наших зрителей были созданы такие условия.
Он попросил премьер-министра проработать возможность включения объектов из этих сфер в график реализации Ashyq.
«Также у нас есть просьба к санврачам активно подключиться к разъяснительной работе по Ashyq по аналогии с Нур-Султаном и Алматы. Мы видим субъекты бизнеса, которые подают заявки для участия. Сейчас мы уже получили заявки от гостиниц, банков, госорганов, медицинских центров, это тоже показывает, что есть большой интерес к приложению», — отметил Мырзахметов.
Ashyq — это мобильное приложение, определяющее статус посетителя заведения. «Зеленый» статус означает, что посетитель получит вакцину от коронавируса, «синий» — посетитель не проходил ПЦР-исследование и не значится как зараженный COVID-19, «желтый» — посетитель является контактным, «красный» — у посетителя положительный анализ ПЦР. Администраторы заведений вправе не впускать в помещение посетителей с «красным» и «желтым» статусом.
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