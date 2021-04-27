К Ashyq планируют подключить вузы и фуд-корты

К программе Ashyq готовы подключиться детские лагеря, фуд-корты и вузы. Об этом сообщил председатель НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, передает Tengrinews.kz.

«В Нур-Султане с театрами балета и оперы отработан алгоритм фиксирования посетителей через Ashyq. Эти алгоритмы будут тиражированы на театры других регионов, чтобы для наших зрителей были созданы такие условия.

Готовы к открытию в рамках проекта Ashyq детские лагеря, детские развлекательные центры, выставки, фуд-корты, вузы, фитнес-центры. Это не только индивидуальные, но и групповые программы, разные спортивные организации, желающие провести мероприятия со зрителями», — сообщил Мырзахметов на заседании правительства.

Он попросил премьер-министра проработать возможность включения объектов из этих сфер в график реализации Ashyq.

«Также у нас есть просьба к санврачам активно подключиться к разъяснительной работе по Ashyq по аналогии с Нур-Султаном и Алматы. Мы видим субъекты бизнеса, которые подают заявки для участия. Сейчас мы уже получили заявки от гостиниц, банков, госорганов, медицинских центров, это тоже показывает, что есть большой интерес к приложению», — отметил Мырзахметов.

Ashyq — это мобильное приложение, определяющее статус посетителя заведения. «Зеленый» статус означает, что посетитель получит вакцину от коронавируса, «синий» — посетитель не проходил ПЦР-исследование и не значится как зараженный COVID-19, «желтый» — посетитель является контактным, «красный» — у посетителя положительный анализ ПЦР. Администраторы заведений вправе не впускать в помещение посетителей с «красным» и «желтым» статусом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.