К беременной по сугробам добирались фельдшеры скорой помощи в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи, беременной женщине из посёлка Северный потребовалась помощь.

Женщина было транспортирована в Аркалыкский родильный дом.

«Область остаётся во власти буранов. Скорая помощь, как и другие экстренные службы работает в усиленном режиме. Не просто приходится сотрудникам бригад в городе, но сложнее всего в районах. Из-за заносов часто врачам и фельдшерам приходится добираться до некоторых адресов пешком»,- сообщает пресс-служба станции скорой медпомощи.

За трое суток в службу «103» поступило 3819 обращений. 2676 раз бригады скорой выезжали на вызовы. 678 пациентов доставлены в стационары.

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