К борьбе с мошенничеством «тяжелую артиллерию» привлекли костанайские полицейские

Профилактика мошенничества для полиции Костанайской области является одной из главных задач. Этот вид преступлений, из-за которых жители всех регионов страны лишаются тысяч, сотен тысяч, а часто и миллионов тенге, в последние годы набирает обороты.

Для борьбы с ним, полицейские решили привлечь костанайских «звезд» спорта и шоубизнеса, которые записали несколько обращений. Например, боксер-профессионал международного уровня Жан Кособуцкий, во время совместной тренировки с полицейскими-спецназовцами, призвал земляков быть внимательными.

«В первую очередь не доверяйте свои личные данные, не передавайте никому, не убедившись в достоверности этого источника», — сказал боксёр-профессионал, обладатель титулов IBO, WBA, WBC Жан Кособуцкий.

С подобными напоминаниями, во время проходящего сейчас в Костанае медиа-спортивного мероприятия, выступают и его участники, например, актер-блогер, а сейчас ещё и футболист Есентай Ниязов.

«Дорогие костанайцы и жители области. Напоминаю вам, что сейчас видов мошенничеств очень много. Вам могут позвонить сотрудники банка и выпрашивать пин-код , либо с ОЛХ либо с Инстаграма при покупке товара могут попросить данные банковской карты. Никому не доверяйте», — говорит актёр, блогер Есентай Ниязов.

«Обманывают тем, что продают какие-то там, дешевые Айфоны, новейшие, обманывают по телефону, спрашивают реквизиты, спрашивают карту банковскую», — предупреждает актёр Ильяс Копжасаров.

Инициативу полиции поддержали и местные шоумены.

«Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят вам в различных мессенджерах и социальных сетях», — отметила депутат городского маслихата, организатор мероприятий Арман Есмагамбетов.

«Это могут быть ссылки» Мой ребенок учувствует в конкурсе. Нажми, пожалуйста. Проголосуй! Отдай голос!». + «Напишите свои имя, фамилию! Подтвердите свой номер!» Или, там, «Мы сейчас код пришлем. Подтвердите код! Напишите код!Поэтому, я вас очень прошу! Я не могу сказать: «Уважаемые друзья, перестанете быть тупыми и глупыми»! Так нельзя говорить. Я не буду так говорить! Поэтому, я скажу: «Пожалуйста, будьте аккуратными! Смотрите ссылки, на которые переходите!», — сказал шоумен Азамат Ибраев.

«Это могут быть поддельные или фальшивые сайты. Поэтому, будьте бдительны, и только вы сможете себя защитить! Помните, что цель мошенников, — выманить пароли, или ваши личные данные», — отметила адвокат Мария Солдаткина.

Адвокат из Рудного Мария Солдаткина, кстати, защитила в судах уже нескольких людей, пострадавших от действий мошенников и их помощников — курьеров — дроперов. Последние теперь, по утверждению юриста, выплачивают потерпевшим потерянные ими суммы. По замыслу полиции региона, все эти видео вскоре должны распространиться во всех возможных социальных сетях.

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