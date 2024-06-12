К чему готовиться казахстанцам, сообщили синоптики

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов.

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются 13-15 июня на востоке и в центре, 14 июня на севере и юго-востоке страны.

Дневная температура будет повышаться на западе страны до отметки сильной жары +33+40°С, на севере, в центре страны от +20+28 до +25+30 °С, на юге от +27+35 до +30+40, на юго-востоке от +22+30°С до +25+35°С, а на востоке прогнозируется небольшое понижение от +22+30°С до +20+28°С.

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