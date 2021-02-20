К чему приводит неуплата взносов в ОСМС?

Система социально-медицинского страхования работает уже больше года, но многие жители Костанайской области по-прежнему предпочитают не оплачивать на нее ежемесячные взносы, передает alau.kz

Больше 150 тысяч жителей нашего региона до сих пор не платят взносы в систему ОСМС. Причины на это у всех разные, но итог общий для каждого. Без внесения ежемесячной оплаты такие пациенты лишаются многого в сфере обслуживания в государственных поликлиниках. К примеру, без взносов они могут посетить только трех врачей первичного звена: терапевта, педиатра и врача общей практики.

«Человек придет, хоть он и не застрахован, его осмотрит врач терапевт, но дальнейшее направление куда-либо на обследование и консультацию других специалистов не получится. Если человек придет с подозрением на туберкулез, то конечно, он будет полностью обследован. Если он придет по поводу социально-значимых заболеваний психических состояний, он тоже будет обследован в рамках гарантированного объема»,- рассказала Маргарита Бисенова, главный врач поликлиники № 4 города Костанай.

Даже процедура лечения от коронавируса разделяется на два пакета услуг: гарантированный объем и мед.страхование. Без оплаты взносов человека, пришедшего в фильтр, примут, окажут помощь, возьмут анализы и откроют больничный. Но на этом все.

«Даже мобильная бригада может выехать, все будет оформлено. Но большего мы ничего не сделаем. Мы узнаем только о том, что человек «положительный» или «отрицательный». Дальше идет все в рамках обязательного социально-медицинского страхования: все анализы, все КТ, рентгенографии и все прочее»,- продолжила Маргарита Бисенова.

Без оплаты взносов в ОСМС больничные листы получить можно только на первые три дня. Продлевать их незастрахованные пациенты в гос.поликлинике не смогут. Как и получить ряд бесплатных лекарств, кроме тех, что входят в гарантированный объем, как например, инсулин, препараты от туберкулеза и психических заболеваний и другие. А вот уже сахароснижающие препараты, как и ряд остальных без оплаты в фонд мед.страхования нельзя получить.

«Нам дается в рамках ОСМС на диагностику и лечение абсолютно всех видов диагностики, включая дорогостоящие МРТ, КТ, с контрастированием, без контрастирования. И скажем, у нас в поликлинике нет МРТ и КТ, но мы заключаем договора со всеми медицинскими организациями плюс частными кабинетами»,- сказала главный врач.

Пройти реабилитацию, отказавшись от оплаты взносов, пациенты не смогут. Исключение составляют только больные перенесшие туберкулез. Для них восстановление проводят независимо от участия в системе ОСМС. Оплата взносов не влияет и на вызов скорой помощи. Экстренную госпитализацию проведут для всех нуждающихся пациентов: и после аварий, и после получения травмы на льду. Но все дальнейшее лечение, которое люди должны получить в поликлинике, будет оказано после уже привычного вопроса: «а платите ли вы страховые взносы?». И даже если ответ «да» люди должны помнить, что для получения помощи в рамках ОСМС они могут пропустить платежи не больше, чем за 3 месяца с того момента как начала работать новая система. А это начало 2020 года.

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