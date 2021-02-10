К длительному сроку приговорён сотрудник банка, который похитил несколько десятков миллионов тенге

К длительному сроку лишения свободы приговорён сотрудник банка, который похитил из него несколько десятков миллионов тенге. Более года назад он сбежал в соседнюю Челябинскую область, где, как тогда сообщалось, успел потратить почти половину украденных денег.

Напомним, в ноябре 2019 года чуть больше недели понадобилось костанайским полицейским, для того, чтобы найти и устроить задержание сотрудника банка, который похитил из отделения финансовой организации, которым руководил, более 87 миллионов тенге. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере». Более чем с двумястами тысячами евро, Мырзабай Шалабаев, пересёк границу с Россией через пост Кайрак.

Оперативники выяснили, что подозреваемый остановился в Челябинске. 20-ого ноября опергруппа задержала похитителя. Часть денег он успел потратить. Как выяснилось деньги банкир проигрывал, делая крупные ставки в букмекерских конторах.

Житикаринский суд постановил назначить Мырзабаю Шалабаеву наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в учреждении со средним режимом безопасности, и лишить права занимать должности в финансовых и банковских организациях. С него, в пользу «Евразийского банка» должно быть взыскано более 41 миллиона тенге.

Приговор может быть обжалован.

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