Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску акима города Костанай к жителю города о выселении. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Из материалов дела следует, что протоколом заседания жилищной комиссии при акимате города Костаная, были утверждены списки нанимателей квартир из государственного жилищного фонда, предоставляемые социально уязвимым слоям населения. В ходе проведения инвентаризации местными исполнительными органами, было выявлено, что в квартире проживает, женщина, которая не относится к категории граждан, установленных жилищным законодательством. Оказалось в квартире живет сестра ответчика.

«В судебном заседании установлено, что представленный истцом договор найма жилища из государственного жилищного фонда, не подписан ответчиком, то есть фактически не заключен, и не содержит сведения о дате его заключения. Что подтверждает отсутствие правовых оснований для вселения ответчика в жилище», — говорится в информации пресс-службы областного суда.

Вместе с тем, истцом были представлены материалы служебного расследования в отношении сотрудников отдела жилищных отношений акимата Костаная, по результатам которого установлен факт незаконного предоставления жилья ряду граждан, в том числе ответчику.

С учетом всех обстоятельств суд решил — иск акима Костаная о выселении удовлетворить.

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