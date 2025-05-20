В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что верификация смартфонов продлевается до 25 июня. Сегодня состоялся брифинг в СЦК.

Председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембек сообщил, что приказ заработал 25 марта.

«Соответственно все смартфоны, которые были завезены до 25 марта и используются уже вами, нами нашими гражданами в сетях сотовой связи, они не требуют какой-либо верификации. Они для нас считаются уже телефонами верифицированными и они автоматически попали все в «белый» список. Все, что было завезено до 25 марта было включено в сеть до 25 марта. Также он сообщил, что для физлиц верификация новых телефонов продлевается до 25 июня. Если вы — физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале месяце, но не успели его просто включить, то у вас есть возможность до 25 мая данный телефон (на каждое физлицо 2 устройства) зайти на портал и его бесплатно верифицировать. Или вы его везли из заграницы, и таким же образом верифицировать. Сейчас мы новости объявляем, что до 25 июня действие приказа для физлиц продлевается возможность бесплатной верификации двух устройств», — сказал председатель Комитета Дамир Сейсембек

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